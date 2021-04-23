Недовольному иностранцу устроили показательную уборку вагона «Укрзализници»

Копенгаген, 23 апреля. Разочарованный качеством уборки в поезде украинской железной дороги датский журналист Йоханнес Вамберг Андерсен рассказал о показательной чистке вагонов и экскурсии по депо.

Представителя СМИ сопровождали руководитель пассажирского направления «Укрзализници» Александр Перцовский и министр инфраструктуры Владислав Криклий. В ходе встречи они постоянно кивали и соглашались со всеми предложениями, которые высказал иностранный гость по улучшению качества уборки в поездах. Однако дальше слов ничего не уйдет, поскольку после каждого «да-да» шло дополнение в виде «очень дорого».

«Этот акт показательной уборки был заранее запланирован. Интересный момент: вагон мыла бригада из четырех женщин среднего возраста... У них нет закрытого отапливаемого помещения, поэтому, я так понял, что зимой вагоны вообще не моются», — отметил журналист.

Кроме того, поезда не чистятся даже весной и летом, что доказывает история Андерсена, когда он сам вымыл окно в вагоне украинской железной дороги. Даже Криклий признал несовершенство технологии мытья. После показательной уборки он остался недоволен результатом.

«Вся эта история напоминает..., когда начальник завода ругает своих подчиненных в присутствии какой-то комиссии из Москвы. Меня эта уборка не убедила. Потому что никакой конкретики как не было, так и нет. А вагон так до конца и не отмылся», — заключил корреспондент.

Ранее Йоханнес Вамберг Андерсен на своей странице Facebook выразил возмущение из-за количества грязи в украинских поездах. По его словам, ему пришлось купить швабру, чтобы помыть окно. Он не в первый раз оказывает дополнительную услугу во время поездки, однако до этого он использовал влажные салфетки.