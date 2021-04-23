«Ростех» готовит поставку новейших ракет «Бронебойщик» для ВКС РФ

Москва, 23 апреля. Новая неуправляемая авиационная ракета (НАР) «Бронебойщик» поступит в Воздушно-космические силы России после 2023 года.

Поставки, с учетом временных параметров формирования Минобороны России планов по закупкам в войска могут начаться не ранее 2023 года. Об этом заявил исполнительный директор научно-производственного комплекса «Техмаш» Александр Кочкин.

НАР «Бронебойщик» предназначена для поражения наземных целей. Запуск этих ракет будут способны производить различные российские ударные и транспортно-штурмовые вертолеты, а также основа российской штурмовой авиации — Су-25.

Ранее дивизионы зенитно-ракетных комплексов С-300 Северного флота доказали высокую боеспособность. С-300 отработали полный комплекс действий противовоздушной обороны: от обнаружения воздушных целей до применения по ним оружия.