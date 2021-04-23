NBC News мог сфабриковать кадры с места убийства 16-летней чернокожей девушки

Колумбус, 23 апреля. Видео убийства с полицейской камеры было фальсифицировано американским медиа гигантом NBC News. На кадрах от зрителя скрыли, что у жертвы преступления в руках был нож.

Инцидент произошел в городе Колумбус штата Огайо. Полицейский застрелил чернокожую 16-летнюю Макии Брайант. Новостное агентство, по данным The Gateway Pundit, умышленно скрыло факт, что у подростка был нож, и она пыталась ударить им другую женщину.

NBC отредактировал видео с камеры сотрудника правоохранительных органов, чтобы «раздуть огонь ненависти и страха». Ведущий канала Лестер Холт начал репортаж с того, что показал фотографию улыбающейся Макии Брайант, тем самым придав ей невинный вид.

Кроме того, источник изменил запись звонка 911, чтобы опустить ту часть, где звонивший говорит, что девушка “пыталась ранить нас ножом.” На кадрах с места происшествия также были вырезаны моменты, где Брайант размахивала ножом. Позже появились настоящие материалы, где было видно, что полицейский застрелил девушку после того, как она набросилась с холодным оружием на людей, передает СМИ.

Ранее Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) начал изучение обстоятельств убийства гражданина США Тревора Сивера. В мужчину выстрелил полицейский, которого вызвала сестра Сивера.