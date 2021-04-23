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Инспекторы ГИБДД смогут штрафовать водителей по новым правилам с 2022 года

  /   Обновлено: 23 апреля 2021 05:38
Общество
Инспекторы ГИБДД смогут штрафовать водителей по новым правилам с 2022 года
78.мвд.рф  /  пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Москва, 23 апреля. Новые правила дорожного движения вступят в силу весной 2022 года. ГИБДД расширит список технических неисправностей, запрещающих эксплуатацию транспортных средств.

Согласно новым правилам, россияне смогут получить штраф за использование шипованных покрышек летом, защитные пленки на стеклах фар и за повреждение бампера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Кроме того, обновленный список предполагает штраф за отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, а также ошибки неисправности двигателя или АКПП. Нарушителям грозит штраф в размере от 500 рублей до лишения прав.

Недавно инспекторы ГИБДД рассказали, кого они останавливают чаще всего. В их числе оказались водители с запотевшими окнами и автолюбители с выключенными фарами в вечернее время.

ГИБДД пдд штраф
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