Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
23 апреля 06:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:22
Общество
Роспотребнадзор напомнил о необходимости сдавать тесты привитым от COVID-19
06:20
Политика
Медведев призвал США наладить откровенный диалог с Россией
06:14
Общество
Жителей РФ предупредили об ограничениях по использованию газовых плит
06:06
Общество
Россия призвала США к перезагрузке отношений в киберсфере
06:02
Общество
Итальянский жулик 15 лет прогуливал работу в больнице и получал зарплату
06:00
Общество
Льготы на спорт: здоровые россияне обходятся государству дешевле
05:58
Общество
Минобороны Украины разрешило кормить солдат «просрочкой»
05:47
Общество
Детские лагеря для 73,5 тысячи детей откроются в Приморье в 2021 году
05:43
Общество
Диетолог Бобровский развеял миф о вреде запивания еды
05:41
Политика
Недовольному иностранцу устроили показательную уборку вагона «Укрзализници»
05:40
Армия
«Ростех» готовит поставку новейших ракет «Бронебойщик» для ВКС РФ
05:39
Общество
NBC News мог сфабриковать кадры с места убийства 16-летней чернокожей девушки
05:37
Общество
Инспекторы ГИБДД смогут штрафовать водителей по новым правилам с 2022 года
05:36
Политика
Прибывший в Вашингтон Салливан оценил солнечную погоду в Москве
05:25
Общество
Доктор Мясников рассказал об опасности парацетамола при похмелье
05:18
Происшествия
Обвиняемого в педофилии подозревают в ряде других преступлений на Сахалине
05:15
Шоу-бизнес
Коронавирус лишил Наталью Подольскую участия в шоу «Маска»
05:14
Общество
Протестующие BLM «штурмуют» здание конгресса штата Оклахома
05:05
Общество
Жириновский вспомнил неприятную встречу с Джорджем Соросом
05:04
Политика
Украинский политолог Бортник высказался о глупых санкциях США против России
Все новости

Прибывший в Вашингтон Салливан оценил солнечную погоду в Москве

Политика
Прибывший в Вашингтон Салливан оценил солнечную погоду в Москве
Global Look Press  /  Kyle Mazza / ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 23 апреля. Посол США в РФ Джон Салливан вернулся в Вашингтон. В своем первом комментарии он упомянул солнечную московскую погоду.

Журналисты «перехватили» Салливана в вашингтонском аэропорту. Дипломат кратко рассказал, что рад вернуться на родину.

«В Москве сегодня утром была отличная погода, абсолютно прекрасная. Я рад вернуться, рассчитываю повидать мою семью и встретиться с моими коллегами в администрации», — сказал Салливан.

Американский дипломат должен отправиться обратно в Москву после встречи с новыми сотрудниками Правительства США. Салливан вернулся домой после того, как получил соответствующую рекомендацию от российской стороны. В Вашингтоне он станет участником консультаций.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс отметил, что диппредставитель Белого дома не высылается из Москвы. Он уехал на родину в «подходящее время», чтобы пообщаться с представителями администрации.

вашингтон посол салливан
Комментировать
Самое популярное
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Политика 90224 20 апреля 2021
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 83572 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Общество 72923 20 апреля 2021
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика 51747 22 апреля 2021
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 46896 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Все новости / Политика / Прибывший в Вашингтон Салливан оценил солнечную погоду в Москве
Рейтинг@Mail.ru