Прибывший в Вашингтон Салливан оценил солнечную погоду в Москве

Вашингтон, 23 апреля. Посол США в РФ Джон Салливан вернулся в Вашингтон. В своем первом комментарии он упомянул солнечную московскую погоду.

Журналисты «перехватили» Салливана в вашингтонском аэропорту. Дипломат кратко рассказал, что рад вернуться на родину.

«В Москве сегодня утром была отличная погода, абсолютно прекрасная. Я рад вернуться, рассчитываю повидать мою семью и встретиться с моими коллегами в администрации», — сказал Салливан.

Американский дипломат должен отправиться обратно в Москву после встречи с новыми сотрудниками Правительства США. Салливан вернулся домой после того, как получил соответствующую рекомендацию от российской стороны. В Вашингтоне он станет участником консультаций.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс отметил, что диппредставитель Белого дома не высылается из Москвы. Он уехал на родину в «подходящее время», чтобы пообщаться с представителями администрации.