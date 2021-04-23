Доктор Мясников рассказал об опасности парацетамола при похмелье

Москва, 23 апреля. Парацетамол, изобретенный почти 120 лет назад, до сих пор пользуется популярностью, однако препарат нельзя совмещать с алкоголем, так как это может быть смертельно опасно.

Парацетамол нельзя принимать как лекарство от похмелья и совмещать с алкоголем. Но самую большую опасность представляет передозировка препарата. Дело в том, что многие производители добавляют его в разные лекарства. Только на территории России 180 препаратов включают в себя парацетамол. Об этом заявил доктор Александр Мясников эфире телеканала «Россия-1»

Мясников не рекомендует пить более 15 таблеток в течение месяца. Несмотря на свою эффективность и кажущуюся безобидность, препарат может спровоцировать головную боль. Врач также напомнил, что популярные лекарства от простуды и гриппа в порошковой форме включают от 300 до 500 мг парацетамола.

Ранее доктор Александр Мясников рассказал о влиянии даты рождения на здоровье человека. По его словам, месяц, в котором родился человек, влияет на состояние его здоровья в дальнейшем.