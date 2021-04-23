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Обвиняемого в педофилии подозревают в ряде других преступлений на Сахалине

Происшествия
Обвиняемого в педофилии подозревают в ряде других преступлений на Сахалине
Федеральное агентство новостей  /  Станислав Черушев

Южно-Сахалинск, 23 апреля. Мужчина, обвиняемый в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки, мог совершить еще несколько страшных преступлений. Суд рассмотрит дело в закрытом режиме.

Пропавшую девочку смогли найти только на четвертый день в Сахалинской области. Ее тело было спрятано в лесу в 30 километрах от Южно-Сахалинска. Мужчину задержали вместе с супругой, которую также обвиняют в похищении человека, подстрекательстве к изнасилованию, совершению насильственных действий сексуального характера и убийству, передает РИА Новости.

«Кроме того, ему предъявлено обвинение в убийстве еще двух лиц — гражданина КНР и неустановленной женщины, которые, по версии следствия, он совершил в 2001 году, а также в изнасиловании в 2018 году еще одной несовершеннолетней и совершения в отношении нее развратных действий», — сообщили в прокуратуре.

Обвиняемому грозит заключение на пожизненный срок. Его будут судить сразу по нескольким статьям — об убийстве, похищении человека, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях.

Ранее полиция задержала 23-летнего мужчину, который изнасиловал 19-летнюю девушку в Мытищах. Молодой человек уже привлекался по подобной статье, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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