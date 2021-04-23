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Коронавирус лишил Наталью Подольскую участия в шоу «Маска»

  /   Обновлено: 23 апреля 2021 05:15
Шоу-бизнес
Коронавирус лишил Наталью Подольскую участия в шоу «Маска»
wikipedia.org  /  Okras / CC BY-SA 4.0

Москва, 23 апреля. Белорусская певица Наталья Подольская могла стать одной из участниц шоу «Маска». Но из-за положительного результата теста на коронавирус ей пришлось отказаться от предложения.

Наталья Подольская стала новой героиней проекта «Загугли звезду» на Teleprogramma.pro. Жена Владимира Преснякова-младшего ответила на вопросы поклонников, которые обычно задают поисковым строкам в браузерах. И один из них касался шоу «Маска».

Телезрители подозревали, что за маской Единорога во втором сезоне проекта скрывается певица Подольская. Сама артистка никак не отвечала на эти подозрения, но комментариев на этот счет ей поступало много. Как оказалось, она действительно могла быть участницей.

«Я очень хотела участвовать в шоу «Маска», безумно, но заболела ковидом и не смогла. Я сразу четко слышала голос Ирины Дубцовой под маской Единорога, и мне льстило, что меня путали с ней», — рассказала певица.

Коронавирус лишил Наталью Подольскую участия в шоу «Маска»
Prt Scr youtube.com  /  WeiT Media

В выходные зрителей ждет второй полуфинал второго сезона «Маски». Организаторы шоу подготовили зрителям сюрприз. На сцену вместе с оставшимися участниками выйдут гости в костюмах Крокодила Гены и Мишки. Что они покажут, пока остается секретом.

шоу маска Подольская
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