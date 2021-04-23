Протестующие BLM «штурмуют» здание конгресса штата Оклахома

Оклахома-Сити, 23 апреля. Демонстранты движения BLM осаждали Капитолий Оклахомы. Причиной стала поддержка депутатами закона, который обеспечивает защиту автомобилистам, защищающимся от протестующих.

Около 20 протестующих вломились в здание парламента в штате Оклахома, прервав очередную сессию. Возмущение было вызвано тем, что парламентарии ввели новые штрафы для тех протестующих, которые во время погромов наносят вред автомобилям. Депутаты такой мерой хотят защитить водителей транспортных средств.

Законопроект предусматривает, что организации, которые замешаны в участии в массовых беспорядках или незаконных собраниях, наказываются штрафом в десять раз превышающий предыдущее взыскание. По мнению протестующих, решение было принято под давлением представителей консервативной Республиканской партии, передает Fox News.

Ранее участники общественного движения BLM провели митинг в поддержку «жертвы» в Миннесоте. Однако акция была короткой: протестующие уехали сразу, когда узнали, что «виновник» мероприятия белокожий.