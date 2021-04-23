Жириновский вспомнил неприятную встречу с Джорджем Соросом

Москва, 23 апреля. Депутат Госдумы, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский едва не задушил руководителя фонда «Открытое общество» Джорджа Сороса. Об этом рассказал сам политик.

Инцидент произошел еще несколько десятилетий назад. Жириновский и Сорос стали участниками одной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Тогда политики встретились в стенах гостиницы «Хилтон», а сама стычка едва не произошла в лифте. Жириновский вспоминает Сороса как «маленького и тщедушного» человека.

«Я в лифт захожу, а он там. Маленького роста, тщедушный, забился в угол, боится. Я хотел душить его, задушить мерзавца», — рассказал депутат на заседании Госдумы 22 апреля.

В рамках того же выступления Жириновский призвал популяризовать историческую правду. В противном случае, по словам политика, «учебники будут писать такие, как Сорос».

Профессор Парижской школы политисследований Сергей Гуриев ранее рассказал о своей дружбе с финансистом Джорджем Соросом. Он признался, что часто бывал в его доме и считает «неоспоримой» его роль в истории.