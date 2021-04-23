Украинский политолог Бортник высказался о глупых санкциях США против России

Киев, 23 апреля. Новые санкции США против России очевидно не приведут к коренному перелому или значительному ущербу для Москвы. Однако они довольно чувствительны, отметил политолог Руслан Бортник.

В первую очередь ограничения затронули возможности американских организаций покупать российские долги, что резко отразилось на курсе рубля. Кроме того, рестрикции коснулись многих компаний и лиц, работающих на РФ. Санкции были введены против нескольких предприятий и граждан Пакистана на фоне эскалации противостояния между Россией и США за индо-пакистанский регион.

«В последнее время традиционный российский партнер Индия демонстрирует готовность работать с США, а Россия демонстрирует готовность усиливать Пакистан. Поэтому не удивительно, что здесь появились имена пакистанских фигур», — отметил специалист.

Очередной пакет санкций в отношении России готовился американским руководством параллельно с подготовкой к телефонному разговору главы Белого дома Джозефа Байдана с президентом РФ Владимиром Путиным. Но факт включения компаний и лиц в черный список говорит, что лидеры не поняли друг друга, заключил политолог в рамках своего YouTube-шоу.

Вашингтон планируют вести диалог с Москвой на высоком уровне, но не на высшем. Помощник Байдена провел переговоры с коллегой из России на этой неделе. Ожидается, что разговоры между сторонами продолжатся на этой же плоскости, отметила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.