Дивизионы ЗРК С-300 Северного флота доказали высокую боеспособность

Астрахань, 23 апреля. Дивизионы зенитных ракетных полков противовоздушной обороны Северного флота, оснащенные ЗРК С-300, выполнили стрельбы по ракетам-мишеням в ходе тактических учений.

Боевые расчеты комплексов С-300 отработали полный комплекс действий противовоздушной обороны от обнаружения воздушных целей до применения по ним оружия. В условиях сложной помеховой обстановки они уничтожили около 10 высотных, маловысотных и баллистических целей во всем диапазоне высот и скоростей.

На втором этапе расчеты отрабатывали маневры смены позиции после поражения условного противника, противодействие условным диверсионным группам и преодоление зараженных участков местности на марше. Всего в тактических учениях ПВО Северного флота приняли участие около 600 военнослужащих и более 60 единиц боевой техники.

Ранее силы ПВО на Курилах отработали отражение авианалета комплексами С-300В4. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.