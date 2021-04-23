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«Это высокий класс»: режиссер Шахназаров увидел в послании Путина тайный намек Западу

Политика
«Это высокий класс»: режиссер Шахназаров увидел в послании Путина тайный намек Западу
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 23 апреля. Президент России Владимир Путин в традиционном послании Федеральному собранию заложил послание Западу, при этом ни разу не упомянув обсуждаемые сейчас во внешней политике темы.

Речь идет о предложении главы Белого дома Джозефа Байдена в адрес российского коллеги встретиться, а также ситуации вокруг эскалации конфликта в Донбассе. Весь мир ожидал заявлений Путина относительно данных тем, но политик не изменяет своему фирменному стилю — он никогда не говорит то, что от него хотят услышать. Внимание на это обратил кинорежиссер Карен Шахназаров.

«Но эту речь нельзя оторвать от того, что в этот день было выслано десять американских дипломатов. Это все срежиссировано, это высокий класс, там все поняли», — отметил он в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Солововым» на телеканале «Россия-1»

Ранее бразильские пользователи призвали Вашингтон отказаться от враждебной политики против Москвы. По их словам, за беспочвенными санкциями может последовать «быстрый и жесткий» ответ со стороны России.

россия сша карен шахназаров послание путина
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