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Медведев оценил развитие отношений России и США со времен СССР

Политика
Медведев оценил развитие отношений России и США со времен СССР
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 апреля. Российско-американские отношения за последнее время вновь оказались в эпохе холодной войны, что в итоге может привести к «перманентной нестабильности» во всем мире.

Такое мнение высказал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Он в статье для РИА Новости указал на стадии отношений между странами. За годы они из сопернических переросли в конфронтацию, главными атрибутами которой стали санкции, угрозы и ужесточения противостояния. Однако Карибский кризис доказывает, что даже при разногласиях стороны могут наладить равноправный диалог без угроз и ультиматумов.

«Россия сегодня, как и СССР в прошлом, всегда была в состоянии догоняющей Соединенные Штаты по уровню угроз оппоненту», — отметил Медведев.

Ранее власти США вновь заговорили о возможности введения новых санкций против России. С момента объявления последних прошло чуть больше одной недели.

медведев холодная война россия и сша
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