Медведев оценил развитие отношений России и США со времен СССР

Москва, 23 апреля. Российско-американские отношения за последнее время вновь оказались в эпохе холодной войны, что в итоге может привести к «перманентной нестабильности» во всем мире.

Такое мнение высказал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Он в статье для РИА Новости указал на стадии отношений между странами. За годы они из сопернических переросли в конфронтацию, главными атрибутами которой стали санкции, угрозы и ужесточения противостояния. Однако Карибский кризис доказывает, что даже при разногласиях стороны могут наладить равноправный диалог без угроз и ультиматумов.

«Россия сегодня, как и СССР в прошлом, всегда была в состоянии догоняющей Соединенные Штаты по уровню угроз оппоненту», — отметил Медведев.

Ранее власти США вновь заговорили о возможности введения новых санкций против России. С момента объявления последних прошло чуть больше одной недели.