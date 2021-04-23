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Хождение босиком по траве весной признали небезопасным

Общество
Хождение босиком по траве весной признали небезопасным
pixabay.com

Москва, 23 апреля. Ходьба без обуви по траве полезна, но весной этого лучше не делать, заявил внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Земля весной еще не прогрелась и не просохла. Поэтому хождение босиком, по словам эксперта, в особенности для незакаленных людей может навредить здоровью.

«В целом ходить босиком полезно. Это и закаливание, и массаж ступней. Однако делать это нужно осторожно и в меру. Если вы незакаленный человек, то не стоит начинать закаливающие процедуры резко и длительно», — подчеркнул Тяжельников в беседе с РИА Новости.

Врач также предостерег от хождения босиком по лесу. Весной здесь можно встретить просыпающихся змей и клещей.

Аллерголог-иммунолог Гульноза Абдуллаева ранее перечислила правила первой помощи при укусе клеща. Необходимо, по ее словам, как можно раньше сделать укол иммуноглобулина.

врач трава босиком
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