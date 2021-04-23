УАЗ «Патриот» с бензиновым двигателем V8 появится на рынке США

Москва, 23 апреля. Российский УАЗ «Патриот» с двигателем V8 станет доступен американским покупателем. Продажами внедорожника в США планирует заняться компания Bremach из Калифорнии.

Сейчас УАЗ «Патриот» с мотором V8 не продается даже в России. На домашнем рынке внедорожник представлен с 2,7-литровой рядной бензиновой «четверкой» ZMZ Pro производительностью 150 лошадиных сил.

УАЗ уверенно осваивает все новые иностранные рынки. Недавно модели «Патриот» с АКПП стали доступны для покупки в Чили. Такая модификация стала для региона новинкой и прошла все необходимые сертификационные процедуры, заявили в пресс-службе российского автопроизводителя.