Исполком УЕФА назовет города для проведения матчей ЧЕ по футболу 23 апреля

Ньон, 23 апреля. Окончательный список городов, в которых пройдут матчи чемпионата Европы по футболу, будет опубликован в пятницу.

Решение примет исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Под вопросом сейчас игры в Мюнхене и Дублине. Власти этих городов пока не гарантируют, что смогут провести футбольные матчи со зрителями на трибунах.

Вопрос с еще одним городом решился 21 апреля. От проведения игр чемпионата Европы отстранили Бильбао. Право принимать матчи этот город лишился по решению УЕФА. Их могут перенести в Лондон.

В Дублине в рамках группового тура должны были играть Польша, Словакия и Швеция. В Мюнхене — Франция, Германия, Португалия и Венгрия. Немецкий город также должен был принять четвертьфинальную игру.

В Петербурге, как стало известно недавно, открылись два дополнительных центра выдачи паспортов болельщика (Fan ID). Они заработали в ТД «Пассаж» и ТЦ «Питерлэнд».