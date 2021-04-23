Депутат Рады Кузьмин предрек Зеленскому потерю власти

Киев, 23 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский может восстановить отношения с Россией и достигнуть мира в Донбассе, если поедет на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что на переговорах в Москве глава украинского государства может наладить диалог с Россией. Однако в этом случае его отношения с Западом могут ухудшиться.

«Не поедет — все потеряет и уйдет с поста президента раньше срока и все равно поссорится с американцами и британцами», — написал Кузьмин в Facebook.

Депутат отметил, что отношения Зеленского с украинскими националистами после этого ухудшатся. Причем это случится при любых обстоятельствах, вне зависимости от его решения.

Ранее Путин предложил Зеленскому обсудить конфликт в Донбассе с главами ДНР и ЛНР. Для рассмотрения двусторонних отношений между Украиной и Россией президент РФ пригласил его на переговоры в Москву.