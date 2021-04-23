Жительница Огайо предстанет перед судом за убийство 13-летней сверстницы

Цинциннати, 23 апреля. Американка из штата Огайо обвиняется в убийстве и преступном нападении на свою 13-летнюю подругу, которую она ударила ножом в шею после словесной перепалки.

Инцидент случился в районе Винтон-Хиллз в Цинциннати. По имеющимся данным, погибшая Ньярия Гивенс была смертельно ранена своей 13-летней сверстницей. Девочка достала карманный нож и перерезала шею подруге во время ссоры. Приехавшая «скорая» начала оказывать Гивенс необходимую помощь, однако пострадавшая скончалась в больнице. По заявлению матери погибшей, две девочки были подругами.

«После того, как у них возникли разногласия, моя дочь в значительной степени осталась сама по себе. И с тех пор именно с нее начались издевательства, слухи и все остальное», — заявила мама Гивенс Эшли.

Девочке, которая смертельно ранила свою подругу, выдвинуты обвинения по двум пунктам в совершении убийства и по одному пункту в преступном нападении, передает Fox News. Суд над подростком прошел в среду. До следующего заседания, которое состоится 3 мая, школьница будет находиться под стражей.

Бывшая сотрудница полиции Бруклинского центра Ким Поттер также проходит обвиняемой по делу о непредумышленном убийстве. Действия экс-полицейской понесли за собой смерть Данте Райта, из-за чего в штате начались бурные протесты, которые продолжаются до сих пор.