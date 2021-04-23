Соратник Горбачева рассказал об участии Украины в развале СССР

Москва, 23 апреля. Руководство Украины внесло большой вклад в развал Советского Союза. Соответствующее заявление сделал бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко.

Речь идет о первом президенте Украины Леониде Кравчуке, который ответственен за неудачу нового союзного договора. В подтверждение своих слов Мироненко рассказал о встрече Кравчука с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. Переговоры двух лидеров прошли в Крыму в августе 1991 года за день до Государственного комитета по чрезвычайному положению СССР (ГКЧП). Тогда первый украинский президент заявил, что не подпишет соглашение ни при каком раскладе, передает Lenta.ru.

«То есть к тому моменту сговор между (Борисом. — Прим. ФАН) Ельциным и Кравчуком уже состоялся, Горбачев это понял. Фактически этот поступок Кравчука предопределил катастрофу, которая произошла в конце 1991 года», — отметил Мироненко.

Он считает, что отказ властей Украинской ССР подписывать договор о Союзе Суверенных Государств стал судьбоносным. Если бы Украина тогда пересмотрела свое поведение, то все могло бы сложиться иначе. Новый союзный договор смог бы сохранить ядро обновленного СССР, несмотря на выход из его состава ряда советских республик, предположил Мироненко.

«Однако в тот момент, когда Кравчук принял это решение, да еще и прямо заявил, что не собирается подписывать договор, возник логичный вопрос: какой Союз возможен без Украины?», — заявил соратник Горбачева.

Кравчук неоднократно позволял себе враждебные высказывания в сторону России. Не так давно он назвал страну «врагом» Киева, поскольку она «не желает» воспринимать Украину в качестве независимого государства.