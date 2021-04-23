Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
23 апреля 04:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:43
Армия
Дивизионы ЗРК С-300 Северного флота доказали высокую боеспособность
04:42
Политика
«Это высокий класс»: режиссер Шахназаров увидел в послании Путина тайный намек Западу
04:22
Политика
Медведев оценил развитие отношений России и США со времен СССР
04:13
Общество
Хождение босиком по траве весной признали небезопасным
04:10
Общество
УАЗ «Патриот» с бензиновым двигателем V8 появится на рынке США
04:04
Спорт
Исполком УЕФА назовет города для проведения матчей ЧЕ по футболу 23 апреля
04:00
Политика
Депутат Рады Кузьмин предрек Зеленскому потерю власти
04:00
Общество
Астролог Гинцбург рассказала о влиянии знака зодиака на склонность к карьере и семье
03:59
Происшествия
Жительница Огайо предстанет перед судом за убийство 13-летней сверстницы
03:50
Общество
Соратник Горбачева рассказал об участии Украины в развале СССР
03:48
Общество
Певица Манижа рассказала о госпитализации своего бэк-вокалиста
03:45
Общество
Некоторым категориям граждан РФ повысят пенсию с 1 мая
03:40
Общество
Минюст анонсировал ужесточение наказания за домашнее насилие в России
03:31
Общество
Инфекционист Никифоров рассказал об исчезновении гриппа из-за COVID-19
03:29
Общество
Власти Абу-Даби включили туристов из России в «зеленый» список
03:26
Технологии
Ракету «Амур» построят с элементами 3D-печати и бионического дизайна
03:24
Экономика
На Украине рекордно взлетели цены на продукты
03:11
Политика
«Разменяют Украину»: Вышинский поведал о главном козыре в руках Вашингтона
03:08
Общество
Российские туркомпании подготовили путевки для перенесших COVID-19
03:00
Общество
Постфеминный маскарад: психоаналитик Мелехин об угрозах женского фаллицизма
Все новости

Соратник Горбачева рассказал об участии Украины в развале СССР

  /   Обновлено: 23 апреля 2021 03:50
Общество
Соратник Горбачева рассказал об участии Украины в развале СССР
Global Look Press  /  Inna Borodayeva/ZUMAPRESS.com

Москва, 23 апреля. Руководство Украины внесло большой вклад в развал Советского Союза. Соответствующее заявление сделал бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко.

Речь идет о первом президенте Украины Леониде Кравчуке, который ответственен за неудачу нового союзного договора. В подтверждение своих слов Мироненко рассказал о встрече Кравчука с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. Переговоры двух лидеров прошли в Крыму в августе 1991 года за день до Государственного комитета по чрезвычайному положению СССР (ГКЧП). Тогда первый украинский президент заявил, что не подпишет соглашение ни при каком раскладе, передает Lenta.ru.

«То есть к тому моменту сговор между (Борисом. — Прим. ФАН) Ельциным и Кравчуком уже состоялся, Горбачев это понял. Фактически этот поступок Кравчука предопределил катастрофу, которая произошла в конце 1991 года», — отметил Мироненко.

Он считает, что отказ властей Украинской ССР подписывать договор о Союзе Суверенных Государств стал судьбоносным. Если бы Украина тогда пересмотрела свое поведение, то все могло бы сложиться иначе. Новый союзный договор смог бы сохранить ядро обновленного СССР, несмотря на выход из его состава ряда советских республик, предположил Мироненко.

«Однако в тот момент, когда Кравчук принял это решение, да еще и прямо заявил, что не собирается подписывать договор, возник логичный вопрос: какой Союз возможен без Украины?», — заявил соратник Горбачева.

Кравчук неоднократно позволял себе враждебные высказывания в сторону России. Не так давно он назвал страну «врагом» Киева, поскольку она «не желает» воспринимать Украину в качестве независимого государства.

украина ссср ельцин горбачев кравчук
Комментировать
Самое популярное
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Политика 90224 20 апреля 2021
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 83572 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Общество 72923 20 апреля 2021
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика 51747 22 апреля 2021
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 46896 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Все новости / Общество / Соратник Горбачева рассказал об участии Украины в развале СССР
Рейтинг@Mail.ru