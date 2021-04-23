Певица Манижа рассказала о госпитализации своего бэк-вокалиста

Москва, 23 апреля. Бэк-вокалист Манижи оказался в реанимации за месяц до Евровидения. Певица призналась, что для ее команды эта новость стала большим ударом.

О госпитализации музыканта артистка рассказала на своей странице в социальной сети Instagram. Манижа пожелала своему коллеге скорейшего выздоровления.

«Несколько дней наш любимый Тема был в реанимации. Для всей нашей команды это большой удар. Врачи стабилизировали его состояние, и пару часов назад перевели в общую терапию», — сообщила певица своим подписчикам.

Песенный конкурс в Роттердаме стартует через месяц. В России при этом еще не улеглись страсти вокруг Манижи, которая представит страну на Евровидении. Проверкой ее композиции сейчас занимается Следственный комитет РФ. Против участия артистки в конкурсе выступают общественники и политики.

Певица Манижа недавно поделилась эмоциями от отбора на Евровидение. Артистка призналась, что во время подсчета голосов у нее тряслись руки.