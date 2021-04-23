Некоторым категориям граждан РФ повысят пенсию с 1 мая

Москва, 23 апреля. Пенсионеры, которые прекратили трудовую деятельность несколько месяцев назад, могут рассчитывать на повышенные выплаты с 1 мая. Об этом рассказала финансист Юлия Финогенова.

Фактическое получение индексированных выплат работающих пенсионеров происходит с задержкой почти в три месяца. С 1 мая на получение дополнительных социальных средств могут рассчитывать члены летных экипажей, а на ежемесячную доплату к пенсии – работники организаций угольной промышленности, передает «Прайм».

Обратиться за перерасчетом или назначением доплат необходимо было с 1 января по 31 марта, дополнила Финогенова. В мае граждане будут получать социальную пенсию, которую проиндексировали на 3,4%. На нее могут претендовать те, у кого нет официально подтвержденного трудового стажа, граждане с инвалидностью и потерявшие кормильца.

Гражданам с инвалидностью хотят упростить процесс начисления пенсии. Депутаты и сенаторы уже разработали законопроект, согласно которому выплаты будут назначаться автоматически и без заявления. Все данные будут внесены в федеральный реестр инвалидов.