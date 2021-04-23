Минюст анонсировал ужесточение наказания за домашнее насилие в России

Москва, 23 апреля. В течение следующих шести месяцев поправки в Уголовный кодекс РФ будут внесены в Госдуму. Изменения направлены на борьбу с домашним насилием и безнаказанностью за преступления.

Новые правила поручил разработать Конституционный Суд (КС). Поводом послужила жалоба одной их жительниц Оренбургской области, которая рассказала о регулярных издевательствах со стороны собственного брата. Но по действующему законодательству мужчина фактически остался безнаказанным.

В настоящее время за нарушение статьи «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» предусмотрено наказание в виде обязательных или исправительных работ, а также штрафа или ареста до трех месяцев. Ранее КС назвал положение несоответствующим Конституции.

«Она не обеспечивает соразмерную уголовно-правовую защиту права на личную неприкосновенность и права на охрану достоинства личности от насилия в случае, когда побои... совершены лицом, имеющим судимость», — сказано в заключении Конституционного Суда.

Ранее самарские депутаты предложили ужесточить ответственность за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Законопроект предполагает увеличение размера штрафа с 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а также срока административного ареста с 15 до 30 суток.