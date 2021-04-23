Инфекционист Никифоров рассказал об исчезновении гриппа из-за COVID-19

Москва, 23 апреля. Коронавирус победил грипп в России. Об этом рассказал главный инфекционист ФМБА России, доктор медицинских наук Владимир Никифоров.

По его словам, грипп и COVID-19 «столкнулись в бою» и новая инфекция выиграла схватку, вытиснув вирусное заболевание. Также на частичное исчезновение гриппа могла повлиять прививочная кампания, которая проводилась осенью 2020 года, считает Никифоров.

«COVID победил. У нас на прошлой неделе был зарегистрирован один случай гриппа на всю великую Россию от Калининграда до Хабаровска — ну такого же просто так не бывает», — сказал врач в интервью URA.RU.

Грипп мог отступить по той причине, что люди стали активно применять антиковидные меры, однако, инфекционист уверен, что это все равно не снизило бы случаи вирусного заболевания настолько сильно.

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