Власти Абу-Даби включили туристов из России в «зеленый» список

Абу-Даби, 23 апреля. Российские туристы с 25 апреля смогут въезжать в Абу-Даби без ограничений. О включении их в «зеленый» список объявили местные власти.

В этом перечне оказались путешественники из более 20 стран, включая Японию, Швейцарию, Великобританию, Узбекистан и Таджикистан. Их освободят от обязательного карантина.

«Все туристы, прибывающие из стран, регионов и территорий, включенных в «зеленый» список, будут освобождены от карантина и смогут попасть в пункт назначения, выполнив ряд процедур, которые включают тесты на COVID-19», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте департамента культуры и туризма Visit Abu Dhabi.

Туристам придется предъявлять результаты ПЦР-теста, полученные за 96 часов до вылета. Еще один тест нужно будет сдать по прибытии в Абу-Даби.

Для путешественников недавно открылся популярный португальский курорт Мадейра. Туристов из России здесь тоже ждут.