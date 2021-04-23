Ракету «Амур» построят с элементами 3D-печати и бионического дизайна

Москва, 23 апреля. Инженеры, разрабатывающие в России ракету-носитель «Амур», применят в ней технологии 3D-печати и композитные материалы, а также бионический дизайн.

Данные решения существенно облегчат конструкцию ракеты без снижения прочности. Роскосмос готовит нечто с амбициозными характеристиками, чтобы ракета не устаревала и не теряла актуальности и в 2026–2027 годах. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

«Амур» с многоразовой возвращаемой ступенью будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 10,5 тонны полезного груза против 8,5 тонны у ракет серии «Союз-2». Запускать эту ракету намерены с космодрома «Восточный».

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко рассказал о полезной нагрузке для изделия. По его словам, первой полезной нагрузкой для метановой ракеты-носителя «Амур» с возвращаемой ступенью станут спутники по программе «Сфера».