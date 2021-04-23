На Украине рекордно взлетели цены на продукты

Киев, 23 апреля. Жители Украины в начале нынешнего года столкнулись с резким ростом цен на продукты. Больше всего подорожали яйца, сахар и подсолнечное масло.

Гречка с марта 2020 года увеличилась в цене на 33,3%, манка на — 29,4%, ячневая крупа — на 28,8%, рис — на 13,8%. Подешевело из круп только пшено.

Пшеничный хлеб в украинских магазинах стал стоить дороже на 20,3%. Цены на ржаной и ржано-пшеничный хлеб повысились на 17,1%. За макароны жителям страны теперь приходиться платить на 24% больше, за пшеничную муку — на 24,7%.

Стоимость яиц за год взлетела на 109%. Сахар подрос в цене на 67,6%, подсолнечное масло — на 53,3%.

Ситуацию с неподъемными ценами на продукты прокомментировал директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Он заявил, что стране приходиться предпринимать много шагов, чтобы сдержать стоимость сахара.

«В том числе дали возможность завезти сахар-сырец на Украину, то есть сырье для производства сахара из тростника. И сейчас хотят зафиксировать и оптовую, и розничную цену на сахар», — подчеркнул Дорошенко в беседе с порталом Украина.ру.

Рост стоимости продуктов на Украине, как отметил эксперт, был вызван не только повышением цен на мировых рынках. В этом виновато необоснованное желание производителей продуктов получить максимальную прибыль.

«Если мы говорим о неестественной цене, то есть нерыночной, то это цена на яйца, которая сейчас достаточно высокая», — отметил Дорошенко.

Украинские магазины в последнее время перестали делать скидки на продукты. Если какой-то товар неожиданно подпадает под скидочную акцию, то его моментально разбирают.