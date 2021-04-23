«Разменяют Украину»: Вышинский поведал о главном козыре в руках Вашингтона

Киев, 23 апреля. За голословными обещаниями поддержать Украину американские власти пытаются скрыть собственное безразличие к судьбе так называемого партнера, считает политолог Святослав Вышинский.

Пламенные речи о приверженности Киеву не уйдут дальше слов, поскольку на деле Вашингтон будет продолжать добиваться сотрудничества с Москвой. Последняя до сих пор остается важным торговым партнером для Европейского союза и США. При первой возможности американское правительство бросит Украину в пользу взаимодействия с Россией, так как руководство страны не готово повышать ставки, выходя за разумные пределы.

«При первой возможности (США. — Прим. ФАН) «разменяют» Украину на другие, более значимые для себя вопросы в неофициальном диалоге с Кремлем», — добавил специалист в интервью «Украине.ру».

Ранее Киев попросил Вашингтон помочь приобрести средства радиоэлектронной борьбы для защиты от способности России блокировать украинские коммуникации. Посредником между странами выступил глава МИД государства Дмитрий Кулеба. По его словам, призыв он озвучил во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.