Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
23 апреля 03:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:11
Политика
«Разменяют Украину»: Вышинский поведал о главном козыре в руках Вашингтона
03:08
Общество
Российские туркомпании подготовили путевки для перенесших COVID-19
03:00
Общество
Постфеминный маскарад: психоаналитик Мелехин об угрозах женского фаллицизма
02:56
Общество
Около 80% представителей рабочих профессий увлекаются творчеством
02:35
Общество
«Свободу Европе»: Документы об освобождении Венгрии напомнили россиянам «Майский вальс»
02:33
Наука
Ученые США выявили причину короткой жизни мужчин
02:17
Общество
СК РФ расследует дело о мошенничестве в отношении двух пожилых женщин
02:12
Общество
Первые весенние грибы могут содержать ядовитые вещества
02:10
Происшествия
Несколько сильных землетрясений произошло на Камчатке
02:01
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова призналась в трате более 100 тысяч рублей в месяц
02:00
Общество
Диетолог рассказала, как отдохнуть в майские праздники без вреда для фигуры
01:56
Происшествия
Более полусотни привитых от коронавируса скончались в Швейцарии
01:56
Происшествия
Ветеран Великой Отечественной войны стал жертвой пожара в Башкирии
01:50
Общество
Автоэксперт Васильев рассказал о защищающем от штрафа и ЧС наборе в багажнике
01:47
Общество
Игра Cyberpunk 2077 разошлась тиражом 13,7 миллиона экземпляров в 2020 году
01:43
Общество
Садовод Володихин рассказал о способах получения большого урожая ягод
01:40
Общество
Путешественников предупредили о возможном дефиците отелей летом в РФ
01:31
Общество
Минобороны обнародовало документы о трудовых подвигах красноармейцев в Венгрии
01:29
Общество
Доктор Радж рассказал о важности соблюдения циклов сна
01:29
Общество
Москвичей ожидают заморозки в начале следующей недели
Все новости

Российские туркомпании подготовили путевки для перенесших COVID-19

Общество
Российские туркомпании подготовили путевки для перенесших COVID-19
s-rodina.ru  /  Официальный сайт санатория «Родина»

Москва, 23 апреля. Переболевшим COVID-19 людям посоветовали пройти реабилитацию в специальных санаториях. Гендиректор одной из туристических компаний Сергей Ромашкин рассказал об особых путевках.

Легкое недомогание после коронавирусной инфекции может означать, что человеку пора отправиться в туристическую поездку. Российские туркомпании подготовили особый продукт для переболевших COVID-19 людей, передает радио Sputnik.

Многие санатории уже разработали программу реабилитации для таких клиентов. Обычно это санатории, которые специализируются на лечении дыхательных путей. Кроме того, есть лечебно-профилактические учреждения, которые занимаются восстановлением сердечно-сосудистой системы, рассказал Ромашкин.

Среди самых популярных мест для туристов с постковидным синдромом оказались санатории Крыма, Кавказских Минеральных Вод и Алтайского края. Гендиректор туркомпании посоветовал при выборе места для отдыха ориентироваться на климат и расстояние.

Недавно турагенты рассказали, как пенсионерам дешево отдохнуть в Крыму. За поездки можно получить кешбэк.

санаторий путевка коронавирус
Комментировать
Самое популярное
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Политика 90224 20 апреля 2021
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 83572 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Общество 72923 20 апреля 2021
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика 51747 22 апреля 2021
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 46896 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Все новости / Общество / Российские туркомпании подготовили путевки для перенесших COVID-19
Рейтинг@Mail.ru