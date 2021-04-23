Российские туркомпании подготовили путевки для перенесших COVID-19

Москва, 23 апреля. Переболевшим COVID-19 людям посоветовали пройти реабилитацию в специальных санаториях. Гендиректор одной из туристических компаний Сергей Ромашкин рассказал об особых путевках.

Легкое недомогание после коронавирусной инфекции может означать, что человеку пора отправиться в туристическую поездку. Российские туркомпании подготовили особый продукт для переболевших COVID-19 людей, передает радио Sputnik.

Многие санатории уже разработали программу реабилитации для таких клиентов. Обычно это санатории, которые специализируются на лечении дыхательных путей. Кроме того, есть лечебно-профилактические учреждения, которые занимаются восстановлением сердечно-сосудистой системы, рассказал Ромашкин.

Среди самых популярных мест для туристов с постковидным синдромом оказались санатории Крыма, Кавказских Минеральных Вод и Алтайского края. Гендиректор туркомпании посоветовал при выборе места для отдыха ориентироваться на климат и расстояние.

Недавно турагенты рассказали, как пенсионерам дешево отдохнуть в Крыму. За поездки можно получить кешбэк.