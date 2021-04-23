Около 80% представителей рабочих профессий увлекаются творчеством

Москва, 23 апреля. Согласно данным опроса, 88% представителей рабочих профессий в свободное время тратят его на творчество. Большинство мужчин увлекаются киберспортом и игрой в театре.

Мужчин чаще всего интересует рыбалка, спортивные дисциплины, киберспорт, коллекционирование, а также игра в театре. В то время как женщин чаще всего тянет к рукоделию, кулинарии и садоводству, пению и рисованию. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса для поиска работы и сотрудников «VK Работа».

Каждый восьмой сотрудник выделяет из своего бюджета от 11 до 20% зарплаты на хобби, отмечается в исследовании. Примечательно, что большинство опрошенных не хотят предавать огласке свое увлечение, а самая большая награда для них — признание близких и коллег, передает газета «Известия».

Недавно аналитики сервиса по поиску работы SuperJob провели исследование относительно введения COVID-паспортов. Результаты опроса показали, что 62% граждан РФ высказались против этой идеи.