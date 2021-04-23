«Свободу Европе»: Документы об освобождении Венгрии напомнили россиянам «Майский вальс»

Москва, 23 апреля. Минобороны опубликовало документы о героизме советских солдат при освобождении Венгрии. Россияне вспомнили «Майский вальс», в котором поется о благодарности Европы за подвиги СССР.

Бойцы Красной Армии, освобождавшие европейские страны от нацистов в 1944-1945 годах, проявляли беспримерный героизм. Они вели огонь по противнику, когда находились в опасной от него близости, возводили мосты сутками без перерыва на сон. Документы, доказывающие эти исторические факты, опубликовало Минобороны РФ в рамках проекта «Без срока давности».

Освобождение оккупированной Европы далось советским солдатам дорогой ценой. Однако подвиг бойцов Красной Армии до сих пор помнят жители России и западных стран. Так, композицию в исполнении Ярослава Евдокимова «Майский вальс», в которой поется об освобождении Вены, слушают не только в нашей стране в День Победы, но и в Европе, Соединенных Штатах. Она звучит в эфире, со сцен, ее исполняет молодежь и ветераны. С первых строчек композиция запала в сердца многих, кто прошел Европу, брал Вену и Берлин.

Россияне после публикации документов Минобороны вновь вспомнили легендарную или, как ее еще называют, народную песню. В ней поется о бесконечной памяти Вены о подвиге советских солдат, о преклонении перед ними за освобождение и мир, который они ценой своих жизней вернули в Австрию.

Сейчас во время информационного противостояния европейских государств с Россией все чаще наблюдаются факты фальсификации истории. Попытку переврать историю предпринимают страны, которые больше всего пострадали от фашизма, пытаясь построить на этом фундамент своей государственности. Именно поэтому, по словам многих историков, важно рассказывать и молодежи, и подрастающему поколению правду о событиях, которые произошли более 75 лет назад.

Функцию популяризации исторической информации нередко берет на себя Минобороны РФ. Так, недавно ведомство опубликовало документы, посвященные мемориалу в польском городе Тшчанка. Материалы из архивов подтверждают захоронение советского воинского братства на территории расположения памятника.