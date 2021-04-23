СК РФ расследует дело о мошенничестве в отношении двух пожилых женщин

Москва, 23 апреля. Доклад о ходе проведения доследственных проверок по делу о мошенничестве в отношении двух пожилых женщин запросил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Недавно стало известно, что 84-летняя вдова саксофониста Анатолия Сазонова стала жертвой мошенника-нотариуса, который обманным способом заставил женщину переписать на него дорогостоящую квартиру. Еще одну гражданку из Москвы обманули некие лица, которые заставили ее оформить кредит в крупном размере, а также заложить квартиру. Злоумышленники ввели потерпевшую в заблуждение и забрали все деньги, которые выдал банк, сообщается на официальном сайте СК РФ.

Бастрыкин поручил тщательно расследовать оба дела и установить весь порядок произошедших событий, а также доложить о результатах, по которым будут приняты дальнейшие процессуальные решения. Ход проведения доследственных проверок поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Руководитель СК Александр Бастрыкин ранее потребовал доклад по делу о договоре ренты и выселении семьи инвалидов в Москве. Суд признал договор недействительным.