Первые весенние грибы могут содержать ядовитые вещества

Москва, 23 апреля. Первые весенние грибы могут быть опасны для здоровья из-за накопления в них соли тяжелых металлов и выхлопов, рассказала диетолог минздрава Краснодарского края Лейла Кадырова.

Врач отметила, что при термической обработке можно частично убрать ядовитые вещества, содержащиеся в грибах, однако это не гарантирует, что продукт будет полностью безопасен.

«Эти грибы обязательно тщательно моются и очень долго отвариваются. Но нельзя гарантировать, что даже после обработки грибов вы избавитесь от всех негативно влияющих на организм веществ», — рассказала специалист.

Грибы обладают губчатым телом, в порах которого могут накапливаться вредные вещества, поэтому важно знать, где они были собраны. В частности нельзя покупать грибы вдоль трасс. Кадырова посоветовала не есть первые весенние грибы пожилым, аллергикам, маленьким детям, а также людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Несмотря на потенциальную опасность, грибы обладают множеством полезных свойств. Пенсильванские ученые выяснили, что частое потребление этого продукта снижает риск возникновения рака.