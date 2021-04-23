Несколько сильных землетрясений произошло на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 23 апреля. Сейсмологическая служба зафиксировала три землетрясения у восточного побережья Камчатки. Об этом сообщил местный филиал Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки магнитудой 4,5, 3,9 и 4,0 по шкале Рихтера произошли в районе Камчатского и Кроноцкого заливов. Эпицентр самого сильного землетрясения находился на глубине 71 км. Сейсмологическая активность зафиксирована в 143 км от села Мильково, сообщили в геофизической службе.

Недавно на острове Сахалине произошло землетрясение. Из-за этого властями было принято решение перевести на дистанционное обучение студентов одного из учебных заведений.