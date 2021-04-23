Вдова Караченцова призналась в трате более 100 тысяч рублей в месяц

Москва, 23 апреля. Актриса Людмила Поргина заявила, что ежемесячно тратит более 100 тысяч рублей месяц. Много денег уходит на ее частые поездки на такси.

Вдова Караченцова ранее пожаловалась на слишком маленькую пенсию. Суммы в размере 53 тысяч рублей, которую она получает от государства, ей не хватает на ежемесячные расходы. Поргина призналась, что давно бы могла умереть с голоду, если бы не сдавала московскую квартиру.

Жалобы актрисы высмеяла блогер Елена Миро. Вдова Караченцова, по ее словам, зарабатывает в месяц в десять раз больше, чем заявленные 53 тысячи рублей.

Людмила Поргина призналась, что получает в месяц больше, чем многие российские пенсионеры. Тем не менее нормой она свою пенсию не считает.

«Для кого-то моя пенсия большая, но это не норма. Это мало! Почему мы должны быть хуже всех!» — подчеркнула артистка.

Федеральное агентство новостей / Александр Окунев

Поргина добавила, что не может долго сидеть на одном месте. Ее все время тянет «куда-то ехать». Поэтому она постоянно ездит на такси.

Вдова Николая Караченцова недавно отправилась отдыхать в Турцию вместе с подругой. Там она узнала о смерти петербургского режиссера Рудольфа Фурманова.