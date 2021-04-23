Более полусотни привитых от коронавируса скончались в Швейцарии

Берн, 23 апреля. Десятки человек умерли после прививки от коронавируса в Швейцарии. Данных, доказывающих связь между летальным исходом и вакцинацией, пока нет.

В общей сложности в стране с начала массовой вакцинации зафиксировано более 1,4 тысячи случаев возникновения осложнений после инъекции. В почти 700 случаях жалобы относятся к препарату Comirnaty, разработанному компаниями Pfizer и BioNTech, в 761 — к продукту специалистов Moderna. В остальных 18 случаях название использованного препарата не разглашается.

«В 64 серьезных случаях люди умирали в разное время после получения вакцины. Их средний возраст составлял 82 года, и большинство из них имели серьезные сопутствующие заболевания», — говорится в заявлении местного надзорного органа за рынком лекарств Swissmedic.

Ранее британские врачи сообщили о появлении тромбов у 168 пациентов, которые привились от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Первый компонент уже ввели 21,2 млн жителей Соединенного Королевства.