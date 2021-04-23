Ветеран Великой Отечественной войны стал жертвой пожара в Башкирии

Салават, 23 апреля. Пожар в жилом доме Башкирии унес жизнь 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Возгорание произошло в двухэтажном жилом помещении жилого дома, находящегося на улице Богдана Хмельницкого в городе Салават. Приехавшие на место происшествия спасатели после тушения пожара обнаружили бездыханное тело 96-летнего мужчины. В МЧС подтвердили информацию, что погибший был ветераном Великой Отечественной войны. Причины и обстоятельства пожара выясняются.

Недавно в Екатеринбурге состоялся судебный процесс над поджигателем. Прокурор запросил пожизненный срок мужчине, устроившему пожар, в котором погибли восемь человек.