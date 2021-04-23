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Автоэксперт Васильев рассказал о защищающем от штрафа и ЧС наборе в багажнике

  /   Обновлено: 23 апреля 2021 01:50
Общество
Автоэксперт Васильев рассказал о защищающем от штрафа и ЧС наборе в багажнике
pixabay.com

Москва, 23 апреля. Каждый автовладелец должен возить в машине ряд предметов, необходимых для спасения жизни в чрезвычайных ситуациях. Их отсутствие может привести к штрафу.

Багажник автомобиля должен содержать аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки и желтый световозвращающий жилет, предупредил автомобильный эксперт Егор Васильев. Лекарства должны иметь действующий срок годности, это же касается и огнетушителя. Проверить уровень заряда можно с помощью встроенного манометра, передает агентство «Прайм».

«Очень часто наши автолюбители приобретают самые дешевые огнетушители, лишь бы соблюсти ПДД — это очень сомнительная экономия. Как показывает практика, дешевые огнетушители при необходимости реальной борьбы с огнем практически неэффективны. В них мало огнегасящего состава, и он крайне неэффективно распыляется. Так что стоит выбирать огнетушитель подороже, а лучше иметь даже два», — посоветовал специалист.

Автоэксперт Васильев рассказал о защищающем от штрафа и ЧС наборе в багажнике
pixabay.com  / PD

Знак аварийной остановки необходимо выставлять за несколько метров от автомобиля в случае непредвиденной остановки. Желтый жилет следует надевать на трассе, чтобы остальные участники движения видели препятствие издалека. В багажнике также рекомендуется держать буксировочный трос, молоточек для разбивания стекол, фонарик, насос и хотя бы минимальный набор инструментов.

Автоэксперты ранее рассказали, чем опасна продолжительная работа машины на холостых оборотах. Из-за долгого прогревания или нахождения в пробках может испортиться состояние моторного масла.

автомобиль штраф багажник
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