Игра Cyberpunk 2077 разошлась тиражом 13,7 миллиона экземпляров в 2020 году

Москва, 23 апреля. CD Project Red продала в 2020 году 13,7 миллиона копий ролевой экшен-игры Cyberpunk 2077. Об этом представители компании сообщили на своей странице в соцсети.

Создатели игры заявили, что суммарное количество проданных экземпляров они получили на основе данных от дистрибьютеров. В комментариях к посту компании на странице в Twitter случился спор геймеров, которые уже успели оценить новинку.

Многие высказывались о CD Projekt RED в негативном ключе, поскольку, по их словам, компания стала продавать игрокам «сломанную игру». Другие же заявляли, что Cyberpunk 2077 им по-настоящему понравился и они благодарны разработчикам.

CD Project Red также недавно поделилась с фанатами работой над новой версией игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» для консолей нового поколения. Ремастер проекта появится уже в 2021 году.