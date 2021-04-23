Садовод Володихин рассказал о способах получения большого урожая ягод

Москва, 23 апреля. Советы по выращиванию хорошего урожая смородины, крыжовника и жимолости дали садоводы Андрей Туманов и Алексей Володихин.

Одним из слагаемых успеха получения большого урожая ягод является подкормка растений. В начале роста — азот, во время цветения — фосфор, при плодоношении — калий, отметил Володихин. Также весной необходимо обрезать у кустов смородины и крыжовника все старые и больные ветки. Кроме этого, садовод предупредил, что опрыскивать кусты раствором из аптечных лекарств не следует, это может привести к гибели растения.

Жимолость является легкой в уходе, ее можно посадить как весной, так и летом и осенью. Вредители редко терроризируют этот кустарник и он практически никогда не болеет. Ягоды жимолости ранние, но после посадки она начинает плодоносить только через три года, рассказал Туманов в интервью телеканалу «360».

Недавно пять районов Краснодарского края и три в Крыму стали карантинной зоной из-за нашествия опасного вредителя коричнево-мраморного клопа. Садоводы и аграрии рискуют потерять урожай.