Путешественников предупредили о возможном дефиците отелей летом в РФ

Москва, 23 апреля. Юг России рассчитывает на высокий спрос на отдых путешественников в этом году. Но есть риск, что желающих заселиться в отели будет больше, чем номеров в них.

В Краснодарском крае планируется принять свыше десяти миллионов гостей. В прошлом году этот показатель был 6,2 миллиона. Крым и Ростовская область тоже фиксирует повышение спроса на отдых. Однако комфортных гостиниц и отелей на всех может не хватить, считают в Ассоциации туроператоров России.

«В этом году на отечественные курорты поедут люди, которые привыкли к комфортабельному отдыху в хороших гостиницах. Основной спрос пойдет именно на них, однако емкость этой категории на юге России недостаточно высокая, поэтому спрос будет однозначно превышать предложение», — заявил вице-президент АТОР Александр Курносов в беседе с «Известиями».

И хотя курортные города готовы принимать гостей, 28% россиян решили отказаться от отпуска летом 2021 года. На путешествие согласились 24%, а еще 28% респондентов проведут время дома или на даче.