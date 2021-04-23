Минобороны обнародовало документы о трудовых подвигах красноармейцев в Венгрии

Москва, 23 апреля. Помимо боевого мужества солдаты Красной армии демонстрировали трудовые подвиги. Биографии героев, благодаря усилиям которых удалось освободить Венгрию в 1945 году, публикует МО РФ.

Материалы обнародованы на сайте Министерства обороны РФ в рамках проекта «Без срока давности». Один из документов рассказывает о Михаиле Васецком, который в течение трех суток без перерыва на отдых продолжал забивать сваи для возведения моста через реку Южный Буг. В таком же темпе он работал на строительстве переправы через реки Днестр и Прут.

«После трудного марша тов. Васецкий немедленно приступил к работе/строительству переправы и, не отдыхая 3-е суток, невзирая на неблагоприятную погоду, успешно продолжал работу», — сказано в наградном листе.

О подвигах красноармейцев ранее рассказал экс-депутат горсовета Выборга Владимир Фролов, который застал начало Великой Отечественной войны еще ребенком. По его словам, бойцы Красной армии нещадно уничтожали противника, освобождая земли от оккупации. Так, весной 1944 года немцы были выбиты из Луги, где жил в то время бывший парламентарий.