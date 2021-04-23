Доктор Радж рассказал о важности соблюдения циклов сна

Москва, 23 апреля. Вялость по утрам может быть связана с пробуждением посреди цикла сна. Об этом рассказал доктор Каран Радж.

Ночью мозг проходит через несколько циклов сна. Каждый из них начинается с периода поверхностного сна, затем переходит в глубокий, а после — снова в поверхностный. Любой из этих циклов длится около 90 минут. Бодрость по утрам обеспечит пробуждение в конце одного из этих полуторачасовых циклов.

Перед сном следует отсчитывать 90 минут от времени, в которое нужно проснуться, чтобы понять комфортный период пробуждения. Об этом доктор Каран Радж рассказал в своем ролике в TikTok.

Специалисты университетского колледжа Лондона недавно выяснили, что недостаток сна может грозить развитием деменции. По мнению ученых, в группе риска находятся люди старше 50 лет.