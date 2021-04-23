Роспотребнадзор: Индийский штамм коронавируса в России отсутствует

Москва, 23 апреля. Индийским штамм коронавируса пока не обнаружили в России. Вариант патогена имеет двойную мутацию, отметили в Роспотребнадзоре.

По результатам мониторинга за генетической изменчивостью коронавируса в России, который провели в лабораториях Роспотребнадзора, индийского штамма не найдено. Но уже проанализированы несколько изоляторов, где были выявлены мутации COVID-19 по отдельности, отметил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в беседе с ТАСС.

Новую мутацию коронавируса обнаружили в конце марта в Индии. Эта разновидность отличается отдельным набором генетических вариантов, отвечающим за уклонение от иммунного ответа со стороны организма-носителя.