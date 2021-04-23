Валентина Гафта посмертно наградили призом ММКФ за вклад в кинематограф

Москва, 23 апреля. Народный артист РСФСР Валентин Гафт посмертно получил приз Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Его наградили за вклад в мировой кинематограф.

Приз вдове актера Ольге Остроумовой вручил президент ММКФ Никита Михалков. Он назвал Гафта потрясающим человеком.

«Я имел счастье с ним работать, наслаждение от этой детской чистоты, с одной стороны, и яростного юмора и испепеляющего с другой стороны, это невероятное соединение. Валентин Гафт», — подчеркнул Михалков.

Ведущий церемонии Алексей Агранович назвал Остроумову не вдовой, а женой. Президент ММКФ поддержал его, заявив, что «Гафт жив».

«Валя был бы очень рад», — заявила Ольга Остроумова, принимая награду.

ММКФ в этом году стартовал 22 апреля. Жюри фестиваля возглавил филиппинский режиссер Брийянте Мендос. Он не смог приехать в Москву из-за коронавируса и будет работать дистанционно.