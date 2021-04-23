Отключение России от SWIFT может больно ударить по США

Москва, 23 апреля. США могут лишиться рычага давления на Россию в случае отключения страны от международной системы совершения платежей SWIFT. Так считает политолог Владимир Брутер.

Отключение России от системы SWIFT может привести к негативным последствиям для американской экономики. Однако сама Россия почти не почувствует отрицательного эффекта, поскольку активно использует национальную систему «Мир». Последняя функционирует на территории более 20 стран, напомнил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с «Экономикой сегодня».

Если США примут решение об ограничении SWIFT для России, то они лишатся еще одного рычага потенциального политического давления наравне с санкциями или «Северным потоком — 2». Предложение об отключении системы для российской стороны ранее прозвучало от министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.