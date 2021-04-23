США отказались прогнозировать возможные санкции против Nord Stream 2

Вашингтон, 23 апреля. Американские власти не обладают достаточным количеством данных для точного ответа на вопрос относительно введения новых санкций против «Северного потока — 2».

При этом США продолжают негативно относиться к строительству трубопровода. Свою позицию в отношении «Северного потока — 2» Вашингтон намерен распространять среди всех партнеров, в частности европейских. Об этом в рамках брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Я не могу озвучить вам прогноз, однако мы продолжаем считать (проект. — Прим. ФАН) плохой сделкой и доносить эту позицию своим партнерам, в том числе европейским», — сказала она.

Ранее бывший посол США в Польше Дэниэл Фрид призвал ударить по «Северному потоку — 2» санкционным орудием. По его словам, американские власти могут воспользоваться им для предотвращения разобщения государств Европы, коим якобы «грозит завершение строительства газопровода».