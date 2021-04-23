Псаки оценила вероятность телефонного разговора Байдена с Путиным

Вашингтон, 23 апреля. США продолжат вести диалог с Россией на высоком уровне, но не на высшем. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки на традиционном брифинге.

Президент Соединенных штатов Америки Джо Байден пока не намерен звонить российскому лидеру Владимиру Путину, передает «Царьград». На его решение не повлияет и перемещение войск ВВС РФ от границы с Украиной. Псаки отметила, что Вашингтон не хочет обострения отношений ни с Киевом, ни с Москвой.

«Никаких предсказаний относительно звонка президенту Путину у меня нет. Помощник нашего президента беседовал со своим русским коллегой на этой неделе. Так что я ожидаю, что разговоры пока будут вестись на этом уровне», — заявила Псаки.

Псаки ранее заявила о работе над согласованием встречи Путина и Байдена. Она может пройти в предстоящие месяцы или летом, точной даты пока нет.