Никита Михалков открыл Московский международный кинофестиваль

Москва, 23 апреля. Начал свою работу 43-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ). На открытии мероприятия выступил президент фестиваля режиссер Никита Михалков.

Официальному открытию в театре «Россия» предшествовал традиционный пресс-брифинг. Президент фестиваля Никита Михалков заверил общественность, что на ММКФ будут соблюдаться все протоколы санитарной безопасности. Это мероприятие стало одним из немногих, который перенесли из онлайн в оффлайн-формат.

Фильмом открытия ММКФ стала военно-биографическая драма Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова «Девятаев», которая выйдет в прокат уже 29 апреля. Сюжет строится вокруг побега десяти советских военнопленных на захваченном немецком бомбардировщике с острова Узедом.

После показа фильма режиссера Тимура Бекмамбетова на открытии ММКФ потомки Девятаева поделились впечатлениями от киноленты. По их словам фильм поможет тем, кто никогда не слышал о подвиге советского летчика-истребителя Михаила Девятаева.