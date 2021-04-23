Перечислены съедобные после истечения срока годности продукты

Москва, 23 апреля. Семь видов продуктов можно употреблять в пищу даже после истечения их срока годности, заявила диетолог Карла Грискти.

Некоторые продуктов из списка Грискти способы со временем утратить первоначальный вкус. Организму они при этом навредить не смогут. Первое место в перечне занимают замороженные овощи. В морозилке они могут храниться годами.

Далее следуют макароны. Этот продукт, по мнению диетолога, никогда не портится. Консервы также долгое время будут оставаться съедобными. Главное хранить их в темном и холодном месте. Четвертую строчку в списке занимает виски.

Алкогольный напиток нужно хранить при температуре от 15 до 20 градусов. В конце перечня, по данным телеканала «Царьград», находятся соленья и шоколад. Не имеют срока годности и твердые сыры.

Диетолог Маргарита Королева ранее указала на зависимость состояния кожи от питания. Она призвала исключить молочные продукты из рациона, если появляется высыпание или нездоровый оттенок.